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В «Феррари» завершили первый день шинных тестов в Имоле

В « Феррари » завершили первый день шинных тестов на автодроме в Имоле. В рамках тестов в «Феррари» одновременно работали с двумя типами машинами – Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер тестировали шины «Пирелли» для следующего сезона за рулем актуальной машины, а Рафаэл Камара и Артур Леклер тренировались за рулем болида SF-25 в рамках тестов с использованием машин прошлых лет.

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