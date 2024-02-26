Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Собаки на сене" Эрнст Романов

ТАСС/Игорь Акимов Советский и российский актер, народный артист России Эрнст Романов, сыгравший в фильме "Собака на сене" и сериале "Улицы разбитых фонарей", умер на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба театра имени Андрея Миронова.