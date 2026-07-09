TechSee запускает платформу аудита Value Meter для топ-менеджмента

В сегменте корпоративного программного обеспечения и решений для клиентского сервиса на базе искусственного интеллекта произошло важное событие, направленное на решение проблемы скрытых операционных издержек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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