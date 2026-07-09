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TechSee запускает платформу аудита Value Meter для топ-менеджмента

TechSee запускает платформу аудита Value Meter для топ-менеджмента

В сегменте корпоративного программного обеспечения и решений для клиентского сервиса на базе искусственного интеллекта произошло важное событие, направленное на решение проблемы скрытых операционных издержек.

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