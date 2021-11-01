Коронавирус ослабил напор: больницы в Беларуси возвращаются к плановой работе

В Беларуси снижаются темпы роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому клиники, которые работали в режиме ковидных, начинают постепенно перепрофилировать под прием плановых пациентов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.