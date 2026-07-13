MWM: С-400 ВС России значительно укрепят оборону ОАЭ и США

По сведениям Military Watch Magazine (MWM), российские зенитно‑ракетные комплексы С‑400 существенно усилят возможности Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по отражению ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана.
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