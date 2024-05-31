Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали организатора канала поставки анаболических стероидов

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего ранее судимого челябинца, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ.