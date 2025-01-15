Хатсон набрал 0+3 в матче с «Ютой». Защитник «Монреаля» с 35 очками лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая Мичкова и Селебрини на 4 балла

«Монреаль» выиграл со счетом 4:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ. 20-летний защитник канадского клуба Лэйн Хатсон сделал три результативные передачи при полезности «плюс 3» при игровом времени 21:41 (3:54 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве).