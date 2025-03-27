О вопросе снятия санкций

Борис Тросницкий

Плюнули бы на санкции! А РФ своих ресурсов хватает. И хватает куда и как их использовать. Ну, так олигархи сожрут на пару центнеров омаров меньше или не прикупят по новой яхточке стоимостью в крейсер... А Запад и пусть варится в собственной жиже. Ой, хотел сказать в собственном соку...