О вопросе снятия санкцийВо всех обсуждениях по поводу смягчения санкций самым важным является то, что РФ обсуждает этот вопрос с США, но не с Европой.
О вопросе снятия санкций
Комментарии
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Борис Тросницкий
Плюнули бы на санкции! А РФ своих ресурсов хватает. И хватает куда и как их использовать. Ну, так олигархи сожрут на пару центнеров омаров меньше или не прикупят по новой яхточке стоимостью в крейсер... А Запад и пусть варится в собственной жиже. Ой, хотел сказать в собственном соку...
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