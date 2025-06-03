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Царьград

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НАТО пересматривает безопасность баз после атак украинских дронов

НАТО пересматривает безопасность баз после атак украинских дронов

После атак Украины на российские аэродромы НАТО озабочены уязвимостями своих баз. Аналитик Сэмюэл Бендетт указал на угрозы дронов.

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