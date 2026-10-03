10 Sitcom Pilots That Become Better On A Rewatch

Some sitcoms take multiple seasons to find their footing, while others confidently establish what the show will be with a strong pilot episode that's aged well.
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