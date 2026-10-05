Минэнерго США зафиксировало спад нефтерезервов до минимума 1982 года

На конец недели 2 октября стратегический резерв нефти США снизился до 283 миллионов баррелей, минимального уровня с октября 1982 года.
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