Российский журналист-иноагент наткнулся на жуткую сцену в заброшенных казармах

Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прогулялся по заброшенному военному форту в Португалии и наткнулся на жуткую сцену.
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