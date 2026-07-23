Российский журналист-иноагент наткнулся на жуткую сцену в заброшенных казармах

Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прогулялся по заброшенному военному форту в Португалии и наткнулся на жуткую сцену.