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Русское оружие

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📷⚡️В сети появилось изображение палубного истребителя F-35C из 314-й истребительной эскадрильи VMFA-314 КМП США с отметками о трех пораженных иранских подводных лодках.

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