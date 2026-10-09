📷⚡️В сети появилось изображение палубного истребителя F-35C из 314-й истребительной эскадрильи VMFA-314 КМП США с отметками о трех пораженных иранских подводных лодках.
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