Немцы перегрузили свои ЖД из бюджета. Итоги расследования комиссии ЕС случая государственной поддержки грузовой дочки Deutsche Bahn

СМИ не раз писали о расследовании комиссии ЕС в отношении правомерности выделения средств из госбюджета Германии для компании DB Cargo — грузовой «дочки» владельца инфраструктуры немецких железных дорог, компании Deutsche Bahn AG.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии