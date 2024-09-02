Воронежцы вновь столкнулись с проблемой пробок в День знаний

С самого утра праздничный день стал для воронежцев немного проблемным. Это связано с тем, что доехать до необходимого места, тем более вовремя, в День знаний оказалось просто невозможно из-за пробок на дорогах и переполненных автобусов.
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