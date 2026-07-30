Казанда Renault автомобиленең йөртүчесе ут баганасына бәрелеп һәлак булган

Кичә кич Казанның Академик Арбузов урамында кеше үлеменә китергән юл-транспорт һәлакәте булган. Шәһәр Дәүләт автоинспекциясендә «Татар-информ» агентлыгына хәбәр итүләренчә, Renault Duster автомобиленең 62 яшьлек йөртүчесе үзен начар хис иткән, идарәсен югалткан һәм ут баганасына килеп бәрелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии