Власти Афганистана запретили студентам учиться в России из-за «коммунизма»

Запрет на обучение в России для 500 студентов объявило правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана в связи с опасением, что мусульмане станут «коммунистами», 27 января сообщило оппозиционное афганское издание «Хашт-е Собх».