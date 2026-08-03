Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня можно использовать только кнопочные телефоны без камеры.
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Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня можно использовать только кнопочные телефоны без камеры.
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