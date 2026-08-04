‼👀 Мошенники придумали новую схему развода с «видео от соседей». Аферисты пишут от имени соседей и сообщают, что возле квартиры якобы постоянно стоит подозрительный человек.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼👀 Мошенники придумали новую схему развода с «видео от соседей». Аферисты пишут от имени соседей и сообщают, что возле квартиры якобы постоянно стоит подозрительный человек.
Свежие комментарии