Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Семенов
    Ну да,  когда аргументов, фактов и документов нет, сразу  начинаются обвинения оппонента в манипуляциях.)))  Патриоти...Оскорбительные вы...
  • виктор климахин
    только   убивать   урюков   чурок  шакалов   черножопых   басмачей  Они   каждый  раз   проверяют   как   поведут   в...«Играли в террори...
  • Сергей Лобачев
    Интересно, сколько раз Зеленский уже пожалел что полез в это болото президентское? Сидел бы спокойно в своем 95 кварт..."Приказ "валить" ...

Мрачное будущее санкций

Мрачное будущее санкций

С недобрыми вестями пришел я к вам, зовите детей и домашних животных. Есть такая любопытная страна - КНДР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Что интересно Запад хочет иметь ядерное оружие,а другие почему-то нет? Мы должны верить в честность Запада после бомбандировок мирных городов Хиросимы и Нагасаки?
Ответить
4 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Я давно говорил пора сраных гастеров черножопых ишаков из узбекии таджикии и кизяхии менять на трудолюбивых и исполнительных граждан КНДР. Они не будут покупать гражданство устраивать терракты торговать наркотой и паразитировать в России.
Ответить
1 час.
Виктор Онегин
Жаль что кроме русских ни кто уже не знает что японцев бомбили американцы.
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх