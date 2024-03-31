С недобрыми вестями пришел я к вам, зовите детей и домашних животных. Есть такая любопытная страна - КНДР.
Мрачное будущее санкций
Комментарии
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Eduard
Что интересно Запад хочет иметь ядерное оружие,а другие почему-то нет? Мы должны верить в честность Запада после бомбандировок мирных городов Хиросимы и Нагасаки?
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4 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Я давно говорил пора сраных гастеров черножопых ишаков из узбекии таджикии и кизяхии менять на трудолюбивых и исполнительных граждан КНДР. Они не будут покупать гражданство устраивать терракты торговать наркотой и паразитировать в России.
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1 час.
Виктор Онегин
Жаль что кроме русских ни кто уже не знает что японцев бомбили американцы.
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20 мин.
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