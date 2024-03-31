Мрачное будущее санкций

Eduard Что интересно Запад хочет иметь ядерное оружие,а другие почему-то нет? Мы должны верить в честность Запада после бомбандировок мирных городов Хиросимы и Нагасаки?

Алексадр Вовк-Михайлов Я давно говорил пора сраных гастеров черножопых ишаков из узбекии таджикии и кизяхии менять на трудолюбивых и исполнительных граждан КНДР. Они не будут покупать гражданство устраивать терракты торговать наркотой и паразитировать в России.