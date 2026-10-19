Из-за атак ВСУ на Ленинградскую область в посёлке Янино было отключено электроснабжение. Днём 19 октября уже после того, как электричество вернулось во все дома, возникла перегрузка сети.
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