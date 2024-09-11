11.09.24==Готический стиль зародился

Владимир Алтайцев

Лично мне католические храмы в стиле готики кажутся красивее, легче, стремящимися в небо в отличии от православных храмов, построенных в византийском стиле. Готические храмы и здания кажутся стремящимися в небо, в то время как византиский стиль кажется грузным, давящим землю. Нет в в них лёгкости.