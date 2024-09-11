Готический стиль в архитектуре — особенности и технология строительства Готический стиль — один из самых ярких представителей средневековой архитектуры.
11.09.24==Готический стиль зародился
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лично мне католические храмы в стиле готики кажутся красивее, легче, стремящимися в небо в отличии от православных храмов, построенных в византийском стиле. Готические храмы и здания кажутся стремящимися в небо, в то время как византиский стиль кажется грузным, давящим землю. Нет в в них лёгкости.
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