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АРХИТЕКАТУРА.Записки

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11.09.24==Готический стиль зародился

11.09.24==Готический стиль зародился

Готический стиль в архитектуре — особенности и технология строительства Готический стиль — один из самых ярких представителей средневековой архитектуры.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лично мне  католические  храмы  в стиле  готики  кажутся  красивее, легче, стремящимися  в небо в отличии от православных  храмов, построенных в  византийском стиле. Готические  храмы  и  здания  кажутся  стремящимися  в небо, в то время  как византиский  стиль  кажется  грузным, давящим  землю. Нет  в в  них лёгкости.
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