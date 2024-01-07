В США создан экзоскелет, позволяющий пациентам с болезнью Паркинсона стабил...

В США создан экзоскелет, позволяющий пациентам с болезнью Паркинсона стабильно передвигаться пешкомРазработка так называемых экзоскелетов движется в двух основных направлениях: создание силовых ассистентов для людей с полноценными моторными функциями и реабилитация пациентов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.