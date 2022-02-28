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ЦБ повысит ключевую ставку с 9,5 до 20 %. Что это значит?

На фоне войны в Украине и введения санкций Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до 20 % годовых.

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