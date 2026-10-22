Украинский конфликт максимально близко подошел к своему завершению. Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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