Как покинуть Израиль в условиях военного конфликта: советы и контакты россиянам Елена ГалицкаяВоенные действия, разворачивающиеся на территории Израиля, создают неотложную необходимость для российских граждан, находящихся в этой стране, покинуть опасные зоны.