Как покинуть Израиль в условиях военного конфликта: советы и контакты россиянам Елена ГалицкаяВоенные действия, разворачивающиеся на территории Израиля, создают неотложную необходимость для российских граждан, находящихся в этой стране, покинуть опасные зоны.
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