Конкурс красоты и талантов "Мисс Каспий" пройдет в Астрахани

Сегодня в Астрахани состоится конкурс красоты и таланта "Мисс Каспийское море". В этом мероприятии приняли участие 18 человек, в том числе Наталья Поднебеснова, которая уже доказала свою способность разрушать стереотипы благодаря своим многочисленным увлечениям и профессиям.
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