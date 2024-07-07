Конкурс красоты и талантов "Мисс Каспий" пройдет в Астрахани

Сегодня в Астрахани состоится конкурс красоты и таланта "Мисс Каспийское море". В этом мероприятии приняли участие 18 человек, в том числе Наталья Поднебеснова, которая уже доказала свою способность разрушать стереотипы благодаря своим многочисленным увлечениям и профессиям.