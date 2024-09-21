WP: Что делать с Путиным?

петр кузнецов вся эта галиматья по аналитики пустое место , США не хочет сдавать позиции по доминированию в меж континентальном пространстве ,а не всем это нравится ,в том числе и России.....

Александр Широков Всё как всегда с ног на голову..."советские лидеры рассматривали Запад как “злой, враждебный и угрожающий” и стремились ослабить и разделить его." А ничего, что, ещё будучи вроде как союзниками по антигитлеровской коалиции, Запад строил планы по нападению на Союз с использованием недобитых гитлеровцев, а потом и планы атомных бомбардировок СССР?