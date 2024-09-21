GORA - Олег Ладогин Эта статья однозначно заслуживает публикации на АШ, как пример редкой рефлексии американцев, по поводу того, что они ничего не могут противопоставить сегодняшней России.
WP: Что делать с Путиным?
Комментарии
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петр кузнецов
вся эта галиматья по аналитики пустое место , США не хочет сдавать позиции по доминированию в меж континентальном пространстве ,а не всем это нравится ,в том числе и России.....
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6 час.
Александр Широков
Всё как всегда с ног на голову..."советские лидеры рассматривали Запад как “злой, враждебный и угрожающий” и стремились ослабить и разделить его." А ничего, что, ещё будучи вроде как союзниками по антигитлеровской коалиции, Запад строил планы по нападению на Союз с использованием недобитых гитлеровцев, а потом и планы атомных бомбардировок СССР?
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6 час.
Валентин Щербаков
РОССИЯ желает жить в мире и согласии со всеми странами на равноправных условиях и предлагает никому не лезть во внутренние дела других государств на основании их конституционного и международного права. А всю агрессивную политику любого агрессора надо уничтожать на корню, вплоть до полного уничтожения....
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2 час.
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