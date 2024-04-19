В Тюменской области полицейские и представители «Движения первых» присоединились к акции «Твой выбор»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» и представители общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках Всероссийской профилактической акции «Твой выбор» провели беседы с жителями города Ялуторовска.
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