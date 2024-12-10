В России 10 декабря 2024 года празднуют день иконы Божьей матери Знамение и день памяти святого Романа Чудотворца

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net10 декабря 2024 года Русская Православная Церковь отмечает важные события — день иконы Божьей Матери, известной в народе как Знамение, а также день памяти святого Романа Чудотворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии