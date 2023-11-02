Инвестиции нижегородского бизнеса в облачные сервисы увеличились на 22%

Компания МТС проанализировала подключение нижегородских компаний к облачным сервисам. За 9 месяцев 2023 года спрос на услуги провайдера CloudMTS вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции бизнеса в эти технологии выросли на 22%.