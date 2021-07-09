Учёные впервые увидели почерк Данте Алигьери

В Ватикане и Флоренции были найдены рукописи великого поэта, пишет The Times. В библиотеках Ватикана и Флоренции нашли несколько рукописных листов, которые, как предполагают исследователи, могли быть созданы средневековым поэтом Данте Алигьери.
В Ватикане и Флоренции были найдены рукописи великого поэта, пишет The Times. В библиотеках Ватикана и Флоренции нашли несколько рукописных листов, которые, как предполагают исследователи, могли быть созданы средневековым поэтом Данте Алигьери.
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