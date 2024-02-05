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Китай

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В Пекине состоялось совещание по подведению итогов просветительской кампании, посвященной изучению и претворению в жизнь идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи

Пекин, 4 февраля /Синьхуа/ -- Совещание по подведению итогов тематических просветительских мероприятий, посвященных изучению и претворению в жизнь идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, состоялось в воскресенье в Пекине.

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