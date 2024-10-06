Святогор Князев

Да, помнится в фашистской Германии было создано министерство восточных территорий только где та Германия? Польша тоже по историческим меркам объединилась только недавно. Франция стала "дерьмократической" страной победительницей только благодаря желанию дедушки Джо! А ведь как известно, история повторяется как фарс.... кто сказал что Германию нельзя разделить ещё раз? А уж Польшу то, даже гадать не надо, она должна территории той же Германии, уж не говоря про восток. Франция как европейский лимитроф потерявшая все африканский колонии теряет и всякое право голоса! Остаётся только бывшая империя. Но как известно, "англичанка гадит" так что с ней не о чем разговаривать. Наступает эра РОССИИ!