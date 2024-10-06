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В Берлине предложили французам, британцам и полякам вместе заложить основы послевоенного порядка в Европе

В Берлине предложили французам, британцам и полякам вместе заложить основы послевоенного порядка в Европе

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу по Украине в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши, для выработки предложений по европейскому устройству после окончания войны, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мерца, адресованное лидерам упомянуты вые стран.

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Комментарии
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Святогор Князев
Да, помнится в фашистской Германии было создано министерство восточных территорий   только где та Германия? Польша тоже по историческим меркам объединилась только недавно. Франция стала &quot;дерьмократической&quot; страной победительницей только благодаря  желанию дедушки Джо! А ведь как известно, история повторяется как фарс.... кто сказал что Германию нельзя разделить ещё раз? А уж Польшу то, даже гадать не надо, она должна территории той же Германии, уж не говоря про восток. Франция как европейский лимитроф потерявшая все африканский колонии  теряет и всякое право голоса! Остаётся только бывшая империя. Но как известно, &quot;англичанка гадит&quot; так что с ней не о чем разговаривать. Наступает эра РОССИИ!
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