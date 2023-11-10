С чем связаны «американские горки» в акциях Country Garden?

Имя компании Country Garden стало известно каждому профессиональному инвестору. Крупнейший застройщик Гонконга из флагмана бизнеса, превратился в потенциальную» бомбу» для сектора недвижимости КНР, чье банкротства может существенно повлиять на мировые рынки акций.