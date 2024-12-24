НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

57 подписчиков

Флотилия из трех БДК и двух ролкеров направляется за российской техникой и военными в Тартус

Флотилия из трех БДК и двух ролкеров направляется за российской техникой и военными в Тартус

Три БДК ВМФ России – «Александр Шабалин» и «Александр Отраковский» (проект 775), а также «Иван Грен» (проект 11711) – после 18 декабря прошли транзитом через Гибралтар и держат курс в Восточное Средиземноморье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх