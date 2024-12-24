Флотилия из трех БДК и двух ролкеров направляется за российской техникой и военными в Тартус

Три БДК ВМФ России – «Александр Шабалин» и «Александр Отраковский» (проект 775), а также «Иван Грен» (проект 11711) – после 18 декабря прошли транзитом через Гибралтар и держат курс в Восточное Средиземноморье.
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