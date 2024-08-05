В AMuS опровергли популярный инсайд про условия контракта Переса с Red Bull Racing

В AMuS опровергли популярный инсайд про условия контракта Переса с Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolЖурналист немецкого Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт считает устаревшей информацию об условиях контракта Серхио Переса с Red Bull Racing.
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