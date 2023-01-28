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Руководитель «Астон Мартин»: «Место Алонсо – на первом ряду решетки, если машины одинаковые»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал об истинной мощи Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул «Альпин» по окончании сезона-2022 и стал новичком британской команды, заменив Себастьяна Феттеля.

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