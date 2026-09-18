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В ЦИК предупредили о сбоях мобильного интернета в дни выборов

В ЦИК предупредили о сбоях мобильного интернета в дни выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила о вероятных неполадках с мобильной связью и передачей данных по всей России в дни проведения голосования.

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