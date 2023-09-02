Точно лишат пенсии: чего опасаться пенсионерам в сентябре – ответ СФР
Сотрудники Социального фонда России уточнили условия, при которых может быть временно остановлена выплата пенсии.
Комментарии
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Все социальные дармоеды видимо не успокоятся, пока не кончат последнего пенсионера, больше ведь проблем у них нет.
Заголовок обалденный!!! Господи, когда же заголовки будут соответствовать содержанию статьи! Ну хоть кто-нибудь за этим следит? Модераторы, АУ!
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