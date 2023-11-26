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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Утяшева о травме: «Боялась признаться тренеру, что болит нога. Дошло до того, что немецкие врачи сказали – только ампутация»

Утяшева – двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. «Здесь нет олимпийской медали и абсолютной чемпионки мира, но я получила гораздо больше, и юные гимнастки получили мой негативный опыт: за что-то цепляться ногами, руками и вопреки.

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