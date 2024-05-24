Завод из дела Шамарина выполнял контракты для МО и ОПК на 442,5 млн рублей

Пермское предприятие «Телта», гендиректора и главбуха которого обвиняют в даче взятки начальнику Главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину, в 2015-2016 годах получило контракты на поставки для нужд министерства обороны и ОПК страны на общую сумму свыше 442 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы проверки контрагентов.