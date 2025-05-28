Как сделать трендовый «макияж тусовщицы»: новые смоки, много глиттера и блеска Алёна ЮрьеваЭра минимализма и скромных нюдовых образов уступает место дерзкому, вызывающему макияжу с блестками, яркими акцентами и выразительными глазами.