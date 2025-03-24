Переговоры в Эр-Рияде: Зеленский опять пытается перехитрить «Герани» и «Искандеры» Путина

В Киеве хотят, чтобы Россия не била ракетами и БПЛА по портам и железнодорожным станциям, через которые идут эшелоны на восток На фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Фото: AP/TASS) В минувшее воскресенье в Саудовской Аравии прошли очередные переговоры между делегациями Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.