Австрийский скульптор Александр Лаабмайер признался в любви к Петербургу

Об этом он заявил в интервью «Петербургскому дневнику» В Петербурге прошла творческая встреча «Симфония жизни: Преображение», в которой приняли участие скульптор из Австрии Александр Лаабмайер и общественный дипломат, главный редактор журнала «Международный диалог» Наталья Хольцмюллер.