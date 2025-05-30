Австрийский скульптор Александр Лаабмайер признался в любви к Петербургу

Об этом он заявил в интервью «Петербургскому дневнику» В Петербурге прошла творческая встреча «Симфония жизни: Преображение», в которой приняли участие скульптор из Австрии Александр Лаабмайер и общественный дипломат, главный редактор журнала «Международный диалог» Наталья Хольцмюллер.
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