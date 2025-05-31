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Школьник рассказал об оскорблениях из-за русского языка на подконтрольной ВСУ территории

Школьник рассказал об оскорблениях из-за русского языка на подконтрольной ВСУ территории

Одиннадцатилетний школьник из Красного Лимана, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об оскорблениях из-за русского языка.

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