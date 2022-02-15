Нагнетание военной напряженности на прошлой неделе привело к обрушению российского рынка акций и очередному обесцениванию рубля.
Популярные статьи
- Мы всё уронили. Из-за чего обрушились рубль и российские акции и почему даже внешнеполитическая разрядка не помогла бы им восстановиться - «Экономика»
- Фейк «Вестей»: канадская журналистка предложила убрать из олимпийской программы фигурное катание, потому что в нем доминирует Россия - «Антифейк»
- Дипломатия «Искандеров». Чего добивается Путин, выдвинув Западу заведомо невыполнимые условия - «Мнения»
Свежие комментарии