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Мы всё уронили. Из-за чего обрушились рубль и российские акции и почему даже внешнеполитическая разрядка не помогла бы им восстановиться - «Экономика»

Мы всё уронили. Из-за чего обрушились рубль и российские акции и почему даже внешнеполитическая разрядка не помогла бы им восстановиться - «Экономика»

Нагнетание военной напряженности на прошлой неделе привело к обрушению российского рынка акций и очередному обесцениванию рубля.

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