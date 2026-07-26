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Стратагема «Обрубок». Блокада портов на Черном море. Кто дрогнет первой – Россия или Украина?

Стратагема «Обрубок». Блокада портов на Черном море. Кто дрогнет первой – Россия или Украина?

Михаил Рябов.   России понадобилось около 10 дней интенсивных ударов по портам Большой Одессы и заходящим туда судам, чтобы прекратить работу морского коридора со странами НАТО, который действовал несколько лет, обеспечивая бандеровцев оружием и поступлениями в бюджет от экспорта.

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Комментарии
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vagas Karlito
Недаром русофобы  штатов зашевелились вместе с  бандеровскими главарями !Хотят перемирия   и в воздухе и на суше! Теперь стоит ожидать  как поведет себя  их&quot;полководец&quot; который побеждает Иран через день!Взяли за горло отпускать нельзя !
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1 м.
ВС
Вадим Седлов
И что это , если не договорняк? Пять лет ждали!!
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1 м.