Лариса Картавцева: Благоустройство района Северный вокруг станции метро «Физтех» продолжается

Также в ближайших планах – обустроить парковки для автомобилей и велосипедов Депутат Московской городской Думы Лариса Картавцева прокомментировала ход работ по благоустройству прилегающей к станции территории.
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