Что стоит за сменой власти в Сирии?

Политика всегда хитрое дело. Если бы автор был из МИДа я бы еще частично поверил. Как бы ни говорили о выгодах в Сирии - для нас, потеря пророссийского Асада, потеря военных баз, частичное поражение ХАМАС, утрата влияния Ирана на Сирию - все это не есть хорошо.

Александр Иноземцев

"...частичное поражение ХАМАС..." __________ Из обсуждаемой статьи: __________ 😊 ПРО "ХАМАС"... --- "Чтобы усадить Нетаньяху за стол переговоров, нужно было хоть что-то предложить евреям, которые так и НЕ СМОГЛИ победить ХАМАС и нанести поражение Хезболле. Несмотря на все свои изобретательные операции типа истории с пейджерами и ликвидацию командиров, евреи сумели нанести лишь урон своим врагам, но не стратегическое поражение. Согласно данным разведки США, ХАМАС смогли за время боевых действий завербовать в свои ряды 10-15 тыс. новых бойцов, что примерно равно их потерям, а потому Израиль фактически ничего не добился". -------------------------------------------------- 😊 ПРО Иран... --- В обсуждаемой статье довольно много написано об Иране - прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО 😉