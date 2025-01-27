Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что стоит за сменой власти в Сирии?

Что стоит за сменой власти в Сирии?

pretty ШЁПОТ  КРЕМЛЯ Здравствуйте, сегодня хотелось бы разобрать ситуацию в Сирии. Падение режима Башара Асада пытаются преподнести как стратегическое поражение России, однако всё не так однозначно.

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
Политика всегда хитрое дело. Если бы автор был из МИДа я бы еще частично поверил. Как бы ни говорили о выгодах в Сирии - для нас, потеря пророссийского Асада, потеря военных баз, частичное поражение ХАМАС, утрата влияния Ирана на Сирию - все это не есть хорошо.
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7 час.
Александр Иноземцев
&quot;...частичное поражение ХАМАС...&quot; __________ Из обсуждаемой статьи: __________ 😊 ПРО &quot;ХАМАС&quot;... --- &quot;Чтобы усадить Нетаньяху за стол переговоров, нужно было хоть что-то предложить евреям, которые так и НЕ СМОГЛИ победить ХАМАС и нанести поражение Хезболле. Несмотря на все свои изобретательные операции типа истории с пейджерами и ликвидацию командиров, евреи сумели нанести лишь урон своим врагам, но не стратегическое поражение. Согласно данным разведки США, ХАМАС смогли за время боевых действий завербовать в свои ряды 10-15 тыс. новых бойцов, что примерно равно их потерям, а потому Израиль фактически ничего не добился&quot;. -------------------------------------------------- 😊 ПРО Иран... --- В обсуждаемой статье довольно много написано об Иране - прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО 😉
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6 час.
СХ
Сергей Храмов
Кто Вам сказал что Россия потеряла в Сирии свои базы?Читайте текст и не выдавайте Ваши фантазии...... РВСН
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23 мин.

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